 أبو عبيدة: مجاهدونا يعودون بشهادات صادمة عن بكاء جنود الاحتلال فزعا منهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو عبيدة: مجاهدونا يعودون بشهادات صادمة عن بكاء جنود الاحتلال فزعا منهم

هديل هلال
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 8:42 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 8:48 م

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن «شهادات الأبطال العائدين من خطوط المواجهة تؤكد إيمانهم الكبير بمعركتهم واستبسالهم في الدفاع والهجوم والتصدي».

وتساءل في كلمة تعد الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، بثتها قناة «الجزيرة»، مساء الأحد: «ماذا تفعل تكنولوجيا الصواريخ والدبابات المحصنة والطائرات الحديثة أمام قوة إيمان مجاهد يمكث شهرين وأكثر في عقدته الدفاعية، منتظرا الظفر بعدوه محتسبا كل ذلك لله ومؤمن بعدالة قضيته؟».

وأشار إلى أن «عناصر القسام يعودون بشهادات صادمة عن ضعف إيمان الجندي الصهيوني، والمرتزقة اللمم الذين يجرون للقتال جرًا، ويبكون فزعًا ويفرون أمام مجاهدي الكتائب، رغم ما يحملونه من سلاح وعتاد».

ونوه أن «ما يعرضه جيش العدو وما يعلنه من بطولات موهومة، محل سخرية من أصغر طفل فلسطيني».

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