تقرير: فقدان اثنين من أفراد البحرية الأمريكية قبالة سواحل الصومال

كشفت مصادر أمريكية أن اثنين من قوات البحرية الأمريكية فقدا خلال أداء مهمة ليلية قبالة سواحل الصومال يوم الخميس الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الفردين التابعين للبحرية الأمريكية كانا في مهمة ليلية، ولا يزال كلا الفردين مفقودين، وقالت المصادر إن مهمة بحث وإنقاذ جارية.

وتقوم البحرية الأمريكية بمهام اعتراض منتظمة، حيث اعترضت أسلحة على متن سفن كانت متجهة إلى اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون.

ولم تكن المهمة مرتبطة بعملية "حارس الإزدهار"، أو المهمة الأمريكية والدولية المستمرة لتوفير الحماية للسفن التجارية في البحر الأحمر، أو الضربات الانتقامية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في اليمن خلال اليومين الماضيين، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، السبت، إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة حاليا لتحديد مكان البحارين.