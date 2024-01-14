محافظ جنوب سيناء ووزيرة التخطيط يناقشان سبل إنشاء سور أمني بمدينة سانت كاترين

التقى اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة آليات التطوير، ودفع عجلة التنمية على أرض جنوب سيناء طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.



وجرى خلال اللقاء، مناقشة أهم المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وسبل دعم تلك المشروعات لدفع عجلة التنمية، والتي من أهمها الدعم المالي للانتهاء من مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والذي جرى تصميمه كصديق للبيئة.



كما جرى مناقشة آليات تنفيذ مشروع إنشاء سور أمني لتأمين مدينة سانت كاترين، وربطه بغرفة التحكم الرئيسية بالمدينة.



وطالب المحافظ بتخصيص دعم مالي لعلاج التلفيات التي لحقت بعمارتين بمدينة طابا، ودعم مالي لتركيب وحدة مضغوطة لطرد الناموس لصالح مشروعات توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بنظام بحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ.