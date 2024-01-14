السوداني: الفساد أصبح عاملا معيقا لجميع خطط التنمية في العراق

حذر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، من أن الفساد أصبح عاملا معيقا لجميع خطط التنمية، وأن الخسارة الكبرى أن الفساد تسبب في فقدان الشعب الثقة التامة بمؤسسات الدولة والنظام السياسي.



وقال السوداني في كلمة خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد "أن الحكومة قد وضعت ملف مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وشرعت بالعمل في مجالات عدة، بينها مخاطبة الدول التي تتواجد فيها أموال الفساد، وتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد وما أنجزته من ملفات، وتشكيل فريق متخصص يتولى التدقيق في البلاغات والشكاوى".



ودعا إلى "الإسراع في حسم وإنجاز البلاغات والشكاوى والدعاوى الجزائية ضمن المدد المحددة قانونا، وخصوصا القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة، وكبار موظفي الدولة، بغية فرض العقوبة القانونية بحق المدانين، وتعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة لضمان تحقيق الردع العام".



كما دعا إلى "التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا، لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية، منعا للفساد وحماية للأموال العامة وتعزيز الموارد البشرية والقدرات الفنية لأجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، لزيادة فاعلية وكفاءة أدائها".



وحث رئيس الحكومة العراقية إلى "السعي لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الدول والمنظمات الدولية، وإنشاء آليات دائمة للتنسيق معها لتبادل المعلومات في مواجهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الفساد والحد منه، خصوصا ما يتعلق باستعادة عوائد الفساد، واسترداد المتهمين والمدانين والمطلوبين ومحاكمتهم".