بريطانيا: نرفض تماما أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

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شددت وزارة الخارجية البريطانية، على رفضها لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في منشور عبر منصة «إكس»، اليوم الأحد: «المملكة المتحدة ترفض تماما أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة».

وأضافت: «كما يقلقنا الارتفاع في عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023».

وطالبت الخارجية البريطانية، إسرائيل بحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف كل النشاط الاستيطاني.

وبلغ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يومه الـ100 فيما اقترب عدد الشهداء من 24 ألفًا، في حين تخطى عدد الشهداء والمفقودين حاجز الـ30 ألفًا.