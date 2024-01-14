كتائب القسام تنشر مقطع فيديو بعنوان الوقت ينفد

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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس" اليوم السبت، مقطع فيديو بعنوان "الوقت ينفد".

وأضافت كتائب القسام في بيان: "فقدنا الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى بالقطاع منذ عام 2014".

ويظهر المقطع صورا لـ4 أسرى إسرائيليين تحتفظ بهم حركة حماس منذ الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014.

يذكر أنه في يونيو 2021، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن تل أبيب تشترط إعادة أسراها الأربعة قبل انطلاق أي عملية لإعادة إعمار القطاع.

وترفض حركة حماس الربط بين عملية الإعمار وتبادل الأسرى، وتصر على إجراء صفقة وفق شروطها المتمثلة في تحرير عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ99 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23843 قتلى و60317 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، مقتل 520 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.