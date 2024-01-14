قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن ملحمة «طوفان الأقصى» استهدفت تكبيد المحتل الثمن.

وأضاف في كلمة تعد الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، بثتها قناة «الجزيرة»، مساء الأحد، أن «المحتل وعصاباته ترتكب المجازر على مدار 100 عام ضد أهل وشعب فلسطين، وتحتل قبلة المسلمين الأولى، وتسعى لإبادة الشعب وتصفية وجوده».

وأكمل: «100 يوم ارتكب العدو مذابح يندى لها جبين الإنسانية، ولو وجدت عدالة الأرض لحكمت على الكيان بنزع السلاح وقدمت قادته وجيشه للمحاكمة، لكن العدالة المختطفة في هذا العالم حالت وتحول دون ذلك».

وأشار إلى أن «الأمر يزيد القناعة بصواب ووجوب ما فعلته المقاومة يوم 7 أكتوبر، وما يفعله الشعب الفلسطيني ومقاومته في مقارعته للاحتلال».

واستطرد: «أمام ما يمارسه المحتل الجبان منذ 100 يوم، فإننا كبدنا العدو خسائر فادحة وأثمانا باهظة تفوق كلفتها ما تكبده الاحتلال يوم 7 أكتوبر».