 ضبط عصابة بقنا استولت على 4 ملايين جنيه من شخص بزعم تحويلها إلى دولارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط عصابة بقنا استولت على 4 ملايين جنيه من شخص بزعم تحويلها إلى دولارات

حمادة عاشور:
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 5:50 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 5:50 م
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، القبض على أفراد تشكيل عصابى بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة في قنا، اعتادوا النصب والاحتيال على المواطنين، واستولوا على 4 ملايين جنيه من أحد المواطنين، بعد إيهامه بتبديلها إلى دولارات، وتم التحفظ على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كان اللواء مصطفى مبروك درة مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد البديوى مدير المباحث الجنائية، بقيام تشكيل عصابى بقرية أسمنت بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أحمد البديوى مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى اثنين من أفراد التشكيل وضبطهما واعترفا بالاشتراك مع متهم ثالث، فى النصب والاحتيال على المواطنين، وقاموا بإيهام أحد الأشخاص بتبديل العملة المحلية إلى دولارات، واستولوا منه على 4 ملايين جنيه، ثم قاموا بالتعدى عليه بالضرب.

تحرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.

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