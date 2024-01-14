فتح باب الترشح لجائزة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة لعام 2024

أعلنت جامعة الدول العربية ممثلة في إدارة شئون البيئة والارصاد الجوية عن فتح باب الترشح لجائزة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة للتميز البيئي العربي لعام 2024، وموضوعها " إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود " كمحور رئيسي للجائزة.

وأوضحت الجامعة العربية ضمن اللائحة أهداف الجائزة وشروطها ومجالاتها وفق المعايير المحددة، وحددت موعد أقصاه الأول من يونيو المقبل لاستقبال الترشيحات حتى تتمكن الأمانة الفنية من عرضها على لجنة التحكيم.

وتهدف الجائزة تشجيع الأعمال المبتكرة والمبادرات الفردية والجماعية التي تساهم في حماية البيئة والمحافظة على مواردها واستدامتها، الإسهام في توفير بيئة عربية محفزة على التميز والإبداع والابتكار في مجال حماية البيئة وتنميتها، التشجيع على تبني المعايير والتطبيقات البيئية الدولية، ومواكبة التطورات والمستجدات البيئية العالمية، والاهتمام بتوطين ونقل المعرفة في مجال الذكاء الصناعي واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

أما فيما يخص شروط الجائزة، فتمنح الجائزة كل عامين لأفضل بحث علمي أو ابتكار، أو مشروع أو شخصية بيئية أو عمل بيئي تطبيقي رائد ينجز، و يحدد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة موضوع الجائزة من بين أحد المجالات الواردة في اللائحة، حسب أولويات الدول العربية واهتماماتها الحالية والمستقبلية.

وحول مجالات الجائزة، فأبرزها التميز البيئي في القطاع الحكومي، والتميز البيئي في القطاع الأهلي، والتميز البيئي في القطاع الخاص، والإبداع العلمي البيئي، والعمل البيئي العربي المشترك.