صحيفة عبرية: هناك شعور متزايد بأن نتنياهو يماطل في الحرب على غزة لأسباب شخصية

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي جو بايدن، أن هناك شعورًا متزايدًا في الإدارة الأميركية بأن رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يماطل في التعامل مع الأوضاع في غزة لأسباب سياسية شخصية، وعدم وضع إطلاق سراح الرهائن كأولوية.

وقالت الصحيفة، إن الصبر على استمرار الحرب ينفد، ويثير القلق حقيقة عدم اتخاذ نتنياهو إجراءات فعّالة لإطلاق سراح المختطفين. وأشارت إلى أن "نتنياهو يسعى لتأجيل صفقة إطلاق سراح الأسرى، لبضعة أشهر"، ولكن الوقت لا يسمح لذلك، حيث يتوقع ألا يظل المحتجزون على قيد الحياة خلال بضعة أشهر، بحسب الصحيفة.

وأكدت أن هناك أقوالًا تتداول داخل الإدارة الأميركية تشير إلى أن بايدن يجب أن يغير سياسته تجاه نتنياهو ويعبر عن عدم الثقة الشخصية به، وفي الوقت نفسه سيظل بايدن يعبر عن دعمه الكامل لدولة الاحتلال.

من جانبه، قال نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إنه قبل 100 يوم اجتاحت حركة حماس، إسرائيل، لكن القوات الإسرائيلية استعادت نصف المختطفين (من خلال الصفقات)، وأكد أنهم "لا يتخلون عن أحد، ويبذلون جهودًا كبيرة لإعادة الأسرى إلى ديارهم"، على حد زعمه.

وفي سياق آخر، أفادت تقارير بأن موظفين فدراليين في 22 وكالة حكومية أميركية يعتزمون ترك وظائفهم اليوم احتجاجًا على تعامل إدارة بايدن مع الحرب في غزة، ويشمل ذلك موظفين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاجون ومكتب الأمن الداخلي، وغيرها من الوكالات الفيدرالية.

ويعبر الاحتجاج عن غضب المسئولين الأميركيين بسبب رفض إدارة بايدن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.