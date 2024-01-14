سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بعد توقيع اتفاق أمني مع بريطانيا، يأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إبرام اتفاقات مماثلة مع دول أخرى.

وكتب زيلينسكي اليوم الأحد عبر فيسبوك: "سنواصل العمل مع شركاء آخرين لضمان تطوير أمننا. نحن نجعل أوكرانيا أقوى خطوة بخطوة".

وكتب زيلينسكي أن الاتفاق مع بريطانيا يمنح أوكرانيا الأمن بينما تدافع عن نفسها ضد "العدوان الروسي"، مضيفا أنه في الوقت نفسه، "يضع الأساس لمواقع أمنية قوية حتى تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".

وتم توقيع الاتفاق مع المملكة المتحدة يوم الجمعة خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف.

وينص الاتفاق على أن لندن لن تدعم أوكرانيا الآن فحسب، بل أيضا في النزاعات المستقبلية مع روسيا.

ويتضمن هذا مساعدة عسكرية سريعة وطويلة الأجل، وليس نشر جنود بريطانيين.

وتصد أوكرانيا العملية العسكرية الروسية منذ ما يقرب من عامين بدعم غربي.

يشار إلى أن أوكرانيا تحصل منذ الحرب على دعم عسكري واقتصادي من الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.