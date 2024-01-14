أبو عبيدة: طوفان الأقصى معركة الوطن الفلسطيني يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد

أكد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام "أبو عبيدة"، اليوم الأحد، أن عناصر المقاومة أخرجت من الخدمة 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم في غزة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مصورة بثتها قناة "الجزيرة" الإخبارية "كبّدنا العدو ولا نزال نكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر 2023".

وأضاف "معركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني، يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد".

وشدد على أن أي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا "ليس له أي قيمة"، مشيرا إلى إخفاق إسرائيل في تحقيق أهدافها، أو تحرير أي أسير لدى المقاومة.

وأشار أبو عبيدة إلى أن مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية.

ومنذ 100 يوم، بدأت في 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.