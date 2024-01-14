وزير الخارجية: الشركات الصينية ساهمت كثيرا في جهود مصر التنموية

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قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الشركات الصينية كانت لها إسهامات كبيرة في جهود مصر التنموية في مشروعات البنية الأساسية.

جاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصينى وانج يي، بعد جلسة مباحثات موسعة بين وفدى البلدين.

وأشار إلى مشاركة الشركات الصينية في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والقطار الكهربائي الخفيف وغير ذلك من الاستثمارات والمساهمات الصينية في جهود مصر التنموية.

وأكد أن الصين أبدت استعدادًا لاستمرار التعاون الوثيق مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة.

ولفت إلى أن مصر تثمن ما حققته الصين من تقدم، وهو ما يعتبر مثالا للدول النامية بما يعبر عن العمل والإرادة والتنمية.