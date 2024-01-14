 وزير الخارجية: الشركات الصينية ساهمت كثيرا في جهود مصر التنموية - بوابة الشروق
الأحد 14 يناير 2024 1:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية: الشركات الصينية ساهمت كثيرا في جهود مصر التنموية

أحمد علاء
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 1:15 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 1:15 م

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الشركات الصينية كانت لها إسهامات كبيرة في جهود مصر التنموية في مشروعات البنية الأساسية.

جاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصينى وانج يي، بعد جلسة مباحثات موسعة بين وفدى البلدين.

وأشار إلى مشاركة الشركات الصينية في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والقطار الكهربائي الخفيف وغير ذلك من الاستثمارات والمساهمات الصينية في جهود مصر التنموية.

وأكد أن الصين أبدت استعدادًا لاستمرار التعاون الوثيق مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة.

ولفت إلى أن مصر تثمن ما حققته الصين من تقدم، وهو ما يعتبر مثالا للدول النامية بما يعبر عن العمل والإرادة والتنمية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك