 مدبولي: أرباح شركة العاصمة الإدارية الجديدة تجاوزت 20 مليار جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدبولي: أرباح شركة العاصمة الإدارية الجديدة تجاوزت 20 مليار جنيه

أحمد علاء
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 11:45 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 11:45 ص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت أرباحا بنهاية العام المالي الماضي تجاوزت 20 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن هذا الحجم من الأرباح يؤكد أنّ المشروع ناجح، موضحًا أن الدولة تحقق في العاصمة معدلات إشغال ونمو تفوق نظيرتها في المدن الجديدة بأي مكان.

وأشار إلى أنّ أي مدينة جديدة كانت تحتاج 20 سنة ليشعر المواطنون أنها نابضة بالحياة، موضحًا أنّ فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات على الأكثر تتطلبها العاصمة لتكون نابضة للحياة، ويقطنها مئات الآلاف من المواطنين.

ولفت إلى أن هذا الأمر يعبر عن توجه الدولة في الفترة المقبلة، عبر التخطيط للمستقبل مع إصلاح الوضع القائم بالفعل.


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