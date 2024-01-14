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ثوران بركان على جزيرة بجنوب غربي اليابان

د ب أ
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 1:59 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 1:59 ص

ثار بركان في جزيرة بجنوب غربي اليابان في وقت مبكر من اليوم الأحد، وفقا لما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، مطالبة المتسلقين وغيرهم على اتخاذ إجراءات لحماية حياتهم.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها إن البركان ثار في الساعة 12:22 صباح الأحد (1522 السبت بتوقيت جرينتش) في جبل أوتاكي في جزيرة سوانوز بمحافظة كاجوشيما. ولم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع إصابات.

وفي أعقاب ثوران البركان، رفعت وكالة الأرصاد الجوية مستوى التحذير من النشاط البركاني، مطالبة بعدم الاقتراب من فوهة البركان.

وحذرت الوكالة من احتمال قذف البركان لصخور كبيرة في الهواء ضمن دائرة نصف قطرها حوالي كيلومترين من فوهته.

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