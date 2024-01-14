قال الإعلامي خيري رمضان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهدا كبيرا مع الحكومة؛ لمعالجة الأزمات التي تواجه البلاد والتغلب على التحديات الاقتصادية، معقبا:«التفكير في إرضاء الناس هو حلم لدى الرئيس، ولكنه حلم قاسٍ وصعب ومؤلم، يسرق النوم من عينيه».

وأشار خلال تقديم برنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى عدم ظهور الرئيس منذ إعادة انتخابه في ديسمبر الماضي سوى ثلاث مرات فقط، مرتان منها 6 يناير الجاري، الأولى في زيارة معسكر المنتخب الوطني بالمجمع الأوليمبي، والثانية لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

وتابع: «الرئيس مهموم ولا ينام ولديه مسئوليات كثيرة؛ لحل مشكلة الدولار والكهرباء حتى يوفر الحياة الكريمة لهذا الشعب الذي يستحقها، عندنا أشياء كثيرة تدعو للتفاؤل، لكننا سنعاني وقدامنا 3 سنوات بالتفاؤل الشديد وبالحد الأقصى 5 سنوات».

وواصل:«نلتقي كإعلاميين في الفترة الماضية بمسئولين كبار، وهم مهمومون مثلكم بالضبط، ومتألمون من الوضع الذي لا يعجبهم، لكن كلهم إصرار على التفكير في كيفية مواجهة الدولار وإعادته لأصله».

وأوضح أن الدولة قامت بالعديد من المشروعات القومية التي ستظهر آثارها الإيجابية بالنفع على حياة المصريين في المستقبل،قائلا: «أوعوا تفتكروا إن كلنا مش هنجني ثمار المدن الجديدة ونفتكرها جايز ليس الأن؛ لكن بعد 20 أو 30 سنة أهالي المدن الجديدة هيفتكروا أن هذا الرجل بنى لهم مدن، وأن أهل العشوائيات خرج من بينهم دكاترة وشباب متعلم يليق بنا كشعب مصر».