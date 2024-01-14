قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إن «المجتمع الدولي في اختبار حقيقي لمصداقيته ومصداقية القانون الدولي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الثالثة»، المذاعة عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن «المجتمع الدولي إذا كان يريد من الشعوب أن تلجأ للقانون الدولي، فعليه أن يبرهن أن لهذا القانون قوة قادرة على الحل ووضع حد لمعاناة الشعوب».

ولفت إلى أن «معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة لأكثر من 100 يوم، بصورة شديدة البشاعة لم تشهدها الإنسانية من قبل»، منوهًا بأن «العالم والقانون الدولي ومحكمة العدل الدولية على المحك».

وذكر أن «الإبادة الجماعية أقل وصف لما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، طبقًا للقانون الدولي»، مشيرًا إلى أن «دولة الاحتلال تمعن في ارتكاب جرائم الحرب».

وأوضح أن «الأمر متعلق الآن من الناحية النظرية بقرار العدل الدولية، ومن الناحية العملية بتمكُن المجتمع الدولي ومؤسساته، وعلى رأسها مجلس الأمن، من ترجمة قرار المحكمة، لو صدر بإدانة إسرائيل، إلى إجراءات لوقف إطلاق النار وتوفير حماية دائمة للشعب الفلسطيني».

ونوه أن «الكيان الإسرائيلي قائم على أكذوبة مخترعة ومختلقة؛ سوقت للعالم أن تلك أرض الميعاد والآباء والأجداد»، قائلًا إن «استمرار حكومة وقادة الاحتلال في انتهاج نفس الأسلوب والأكاذيب التي قامت عليها منذ البداية، ليس بغريب».

وعن مزاعم الاحتلال بأن مصر تعيق دخول المساعدات إلى غزة، عقب: «هذه دولة قامت على الأكاذيب ولازالت تمارسها، ونؤكد أن تلك الأكاذيب لم تعد تنطلي على الرأي العام الدولي، فنحن كفلسطينيين نعلم تحديدًا من يحاصر القطاع وهي دولة الاحتلال».

وأكد أن «مصر قامت وتقوم بما عليها، وتقدم ما تستطيع من تسهيلات ومساعدات، كما تستمر في الاضطلاع بدورها الوطني والأخلاقي»، لافتًا إلى أن «الشعب الفلسطيني يقدر دور مصر وكل دولة تقف مع حقوقه».