وصول الدفعة السابعة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة للعلاج في قطر

استقبلت دولة قطر، اليوم الأحد، الدفعة السابعة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدا لعلاجهم بالدوحة، ضمن مبادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع.



وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن هذه المبادرة تأتي استمرارا لدعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع حاليا.



وجرى استقبال هذه الدفعة من المصابين بالتعاون والتنسيق مع الجانبين الإيطالي والفرنسي، بهدف تخفيف الوضع الإنساني الكارثي جراء الحرب في غزة، لا سيما في المجالين الصحي والإغاثي، فضلا عن الجهود والمساعي المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في القطاع.

وكانت دولة قطر استقبلت يوم الخميس الماضي الدفعة السادسة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدا لعلاجهم بالدوحة.



وفي هذا الإطار، قال حمد يوسف المالكي مدير مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية أن: "قطر استقبلت الدفعتين السادسة والسابعة، بالتعاون مع الجانبين الفرنسي والإيطالي، حيث تم نقل المصابين من قطاع غزة مرورا بالمستشفيين الإيطالي والفرنسي في العريش وصولا إلى الدوحة".



وأعرب المالكي، في تصريح لـ"قنا"، عن شكره وتقديره للأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، على جهودهم المبذولة في تسهيل نقل المصابين.