أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وحالة البحر، واستئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

واوضح البيان، أن مديرى الموانئ يتابعون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية على مدار الساعة، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ظهر أمس إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح التي تراوحت بين 20 حتى 25 عقدة جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج من 3حتى 4 أمتار مما ادى إلى إضطراب حالة البحر بشدة.