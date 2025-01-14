شولتس: لا يوجد مستشار تدخل في تفاصيل القوانين بالشكل الذي فعلته

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن حصيلة عمله كرئيس للحكومة، هي حصيلة إيجابية.

وفي تصريحات لمحطات الإذاعة المحلية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "تم اتخاذ عدد كبير لا يمكن تصديقه من القرارات التي لم تكن لتتحقق على الإطلاق دون تدخلي".

وأضاف: "بوجه عام، إذا قمنا بتقييم القرارات، فقد تم إقرار عدد كبير للغاية من الأمور التي ستظل مفيدة لمستقبل ألمانيا خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة، وهي تتجاوز ما كان عليه الحال في الماضي".

وتابع شولتس، والذي وُجهت له أحيانًا اتهامات بأنه يميل إلى التوسط أكثر من القيادة داخل الائتلاف الحاكم: "أعتقد أنه لا يوجد مستشار في جمهورية ألمانيا الاتحادية تدخل في تفاصيل القوانين بالشكل الذي فعلته، حتى تصبح هذه القوانين براجماتية".

وتشهد ألمانيا انتخابات برلمانية مبكرة في أواخر فبراير المقبل بعد انهيار الائتلاف الحاكم الثلاثي "ائتلاف إشارة المرور" في أعقاب خروج الحزب الديمقراطي الحر إثر إقالة شولتس لوزير ماليته كريستيان ليندنر الذي يترأس الحزب الليبرالي.