 المدعي الخاص: التهم ضد هانتر بايدن نتاج تحقيقات دقيقة وليست سياسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المدعي الخاص: التهم ضد هانتر بايدن نتاج تحقيقات دقيقة وليست سياسية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 2:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 2:47 ص

أكد المدعي الخاص ديفيد وايس، في تقرير صدر يوم الاثنين، أن التهم الجنائية الموجهة إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جاءت نتيجة تحقيقات دقيقة وغير منحازة، وليست بدافع من الصراعات السياسية.

وانتقد وايس في تقريره الرئيس جو بايدن على قراره بالعفو عن ابنه، مشيرا إلى أن هذا القرار "يشوه سمعة المسؤولين المشاركين في التحقيقات".

يُعد هذا التقرير خلاصة تحقيقات استمرت لعدة سنوات حول أنشطة هانتر بايدن، بدأت قبل تولي المدعي العام ميريك جارلاند منصبه. وأسفرت التحقيقات عن تعيين مدع خاص، مما أثار توترا بين وزارة العدل والبيت الأبيض بشأن التعامل مع نجل الرئيس.


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