قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، إن هناك توجه من القيادة السياسية لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذا الأمر واقع ومنطقي، مشيرًا إلى أنه تتم دراسة الأمر لتنفيذ ذلك.

غير أنه شدد في الوقت نفسه، على ضرورة استمرار الاستثمار مع رفع الحد الأدنى ليتمكن العامل أو الموظف من التعايش مع التخضم الحادث في الوقت الحالي.

ونوه إلى أن هناك دراسات في القطاع الخاص لهذه الرؤية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا بحد أقصى في شهر فبراير المقبل لبحث الأمر فيما يخص القطاع الخاص.

وسبق أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية سيتم الانتهاء منها قريبًا.

وأوضح مدبولي أن هناك نقاشًا مع وزير المالية حول هذه الحزمة لدعم المواطنين بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.