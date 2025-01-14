مجلس الوزراء السعودي يطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية

طالب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين والأعراف الدولية، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها للحد من تفاقم أزمات المنطقة، ومحاولات تقويض المساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ونوه المجلس، خلال جلسة عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بالمشاركة الدولية الواسعة في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا التي استضافتها السعودية مؤخرا، لبحث خطوات دعم الشعب السوري على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وتقديم العون والمساندة له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في عمليات إعادة الإعمار وبناء بلد موحد وآمن لكل مواطنيه.