مسئول إسرائيلي: المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة تبحث مئات الآلاف من التفاصيل

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، الثلاثاء، نقلاً عن مسئول إسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن المفاوضات الحالية تبحث "مئات الآلاف من التفاصيل".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي للشبكة الأمريكية: نعتقد أننا قدمنا ​​كل التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق، الأمر في أيدي حماس وهم بحاجة إلى اتخاذ هذا القرار، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي، إن العمل يجري بشأن عدد من التفاصيل الفنية من أجل الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل.

وأضاف المسؤول، في تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية، أن الإعلان عن الاتفاق ما زال ممكناً الثلاثاء.