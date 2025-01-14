اشتباكات عنيفة على الحدود السورية اللبنانية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الأهالي في منطقة حوش السيد علي ومسلحين على الحدود السورية اللبنانية.



وأرسل الجيش اللبناني أرسل تعزيزات إلى بلدة حوش السيد علي على الحدود مع سوريا.



وكان الجيش اللبناني قد أعلن في 3 يناير اندلاع اشتباك مسلح بين عناصره ومسلحين عند الحدود الشرقية في منطقة معربون الواقعة في محافظة بعلبك الهرمل أدى إلى إصابة 5 عناصر من الجيش.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال زيارته لدمشق الأسبوع الماضي وعقب لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنه تم التطرق إلى "ملف ضبط الحدود البرية بين البلدين" مشيرا إلى أن "سوريا تمثل البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي".