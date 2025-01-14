 إسرائيليون يتظاهرون ضد ومع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيليون يتظاهرون ضد ومع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة


نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 6:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 6:26 ص

تظاهر حوالي ألف إسرائيلي في القدس ضد اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث قاموا بإغلاق الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى المدينة وحملوا لافتة مكتوب عليها "ليس لديكم تفويض للاستسلام لحماس".

وفي تل أبيب، تظاهر العشرات من مؤيدي صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار أمام مدخل القاعدة العسكرية الرئيسية في المدينة، حاملين لافتة كتب عليها "الوطن".

وقال روبي تشين، التي تم اختطاف ابنه، الإسرائيلي الأمريكي إيتاي تشين، من قاعدة عسكرية: "نحن لا نتلقى أي توجيه بعد من حكومة إسرائيل لفهم ما إذا كان الاتفاق يشمل جميع الرهائن أو أنه مجرد اتفاق جزئي". وحددت إسرائيل أن إيتاي تشين ربما قُتل في 7 أكتوبر 2023، وجثته لا تزال في غزة.

وأضاف روبي تشين أنه عندما بدا أن المحادثات بدأت تكتسب زخما قبل 10 أيام، سافر إلى قطر مع عائلات أخرى للضغط من أجل اتفاق يشمل جميع الرهائن، بما في ذلك جثث الذين لاقوا حتفهم.


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