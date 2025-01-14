 سول: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا واحدا على الأقل تجاه البحر الشرقي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سول: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا واحدا على الأقل تجاه البحر الشرقي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 3:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 3:30 ص

أعلن الجيش الكوري الجنوبي ، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا واحدا على الأقل غير محدد النوع باتجاه مياهها الشرقية، في ثاني عملية إطلاق لها في 2025.

ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية مزيدا من التفاصيل على الفور.

وجاء هذا الإطلاق بعد اختبار صاروخي باليستي أجرته كوريا الشمالية الأسبوع الماضي. وكانت كوريا الشمالية قد وصفت التجربة بأنها تتعلق بصاروخ جديد متوسط المدى فرط صوتي، مصمم لضرب أهداف في المحيط الهادئ، في وقت تعهد فيه الزعيم كيم جونج أون بتوسيع ترسانته من الأسلحة النووية لمواجهة خصومه.


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