موريتانيا تعرب عن استعدادها للمساهمة في تجاوز السودان لأزمته

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عبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الإفريقي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن استعداد بلاده التام المساهمة في دعم السودان لتجاوز أزمته الراهنة .

جاء ذلك في بيان مشترك اصدرته الرئاسة الموريتانية ليل الاثنين/ الثلاثاء بعد جلستي مباحثات مغلقة وموسعة بين رئيسي البلدين ووفديهما.

وأكد الرئيس الموريتاني أن بلاده "مستعدة للقيام بكل ما يراه الأشقاء السودانيون ضروريا في هذا الاتجاه" وعبر الرئيس الموريتاني لضيفه السوداني عن انشغاله الكبير بتطورات الأزمة السودانية، بأبعادها الأمنية والسياسية والاجتماعية والإنسانية، وبخطورة استمرارها على وحدة السودان وسلامته الترابية".

كما عبر له عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق، مشددا على ضرورة استجابة عاجلة وشاملة تضمن وصول المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة دون عوائق، ووضع خطط عملية لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوداني.

وزار البرهان الجالية السودانية في العاصمة نواكشوط وأغلبها من انصار ناديي كرة القدم السودانيين الهلال والمريخ اللذين يلعبان في الدوري الموريتاني بسبب ظروف الحرب الأهلية في السودان .

وعبر البرهان عن شكر بلاده لموريتانيا حكومة وشعبا على احتضان السودانيين وناديي كرة القدم.

واختتم البرهان جولة في غرب أفريقيا قادته لكل من مالي وغينيا بيساو وسيراليون والسنغال وموريتانيا التي ترأس الاتحاد الإفريقي في مسعى لطرح رؤية الجيش السوداني لوقف إطلاق النار .