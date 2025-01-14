أعلنت وزارة الخارجية النرويجية اليوم الإثنين، أن العاصمة أوسلو ستستضيف بعد غد الأربعاء الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يصل إلى أوسلو رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ومفوض وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط النرويجي تور وينيسلاند.

وسيكون هذا الاجتماع الثالث لـ"التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين"، الذي أُعلن عن إنشائه في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في بيان "إذا كان علينا أن نواصل العمل لإنهاء الحرب، فيجب علينا أيضا العمل من أجل حل دائم للصراع يضمن تقرير المصير والأمن والعدالة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف "هناك دعم واسع النطاق لحل الدولتين، ولكن يجب على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لجعله حقيقة واقعة".

ومن المتوقع أن يحضر ممثلون عن أكثر من ثمانين دولة ومنظمة هذا الاجتماع.