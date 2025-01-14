المبعوث الأممي إلى اليمن يطلب وساطة إيران للإفراج عن أمميين محتجزين لدى الحوثيين

طلب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وساطة إيران لدعم جهود الأمم المتحدة للإفراج عن العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، المحتجزين لدى الحوثيين منذ يونيو 2024.

كان المبعوث الأممي إلى اليمن قد اختتم زيارة أمس إلى طهران التقى فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومجموعة من كبار المسئولين الإيرانيين من أجل بحث خارطة السلام في اليمن.

وأكد غروندبرغ، أهمية توفير مساحة كافية للمضي في خارطة السلام باليمن، قائلاً إن زيارته ركزت على استئناف العملية السياسية في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشدد على الحاجة إلى توفير مساحة سياسية كافية للمضي قدما في خارطة الطريق لتحقيق السلام في اليمن"، معربًا عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الإقليمي على النطاق الأوسع، الذي يشمل اليمن وتأثيره السلبي على مساحة الوساطة.

كما أشار غروندبرغ، إلى أهمية خفض التصعيد الفوري لصالح اليمنيين، موضحا أنه "من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، توفير الدعم الإقليمي والدولي المتضافر والموحد لليمن، لتجاوز الديناميكيات الإقليمية المعقدة، واغتنام فرص السلام واستئناف الحوار البناء، الذي يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي مستدام للنزاع".

ويشهد اليمن صراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله الحوثي التي اتخذت من محافظة صعدة معقل رئيسي ثم تمددوا إلى محافظة عمران ثم صنعاء، حيث تسيطر الجماعة على منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.