شادي محمد: لست راضيا عن سكواد الأهلي ولكن ضد التسرع في الصفقات

علق شادي محمد مدير قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، على تأخر الإعلان عن ضم صفقات جديدة للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف شادي محمد في تصريحات إذاعية : لست راضيا عن قائمة الأهلي الحالية ومن الأهم أن يكون هناك أفضل اللاعبين بحكم البطولات الكبيرة.

وتابع شادي محمد: الاسكواد يحتاج ذلك خاصة مع خروج لاعبين كبار وعدم ضم لاعبين بمثل مستواهم ومن تم ضمه ليس على نفس مستوى من رحل.

وأكمل شادي محمد: الجمهور لا يقبل أن يخوض الأهلي الكأس بلاعبين بدلاء، فمن الطبيعي أن يخاف على الفريق في البطولات المهمة، وهذا هو قدر الأندية الكبيرة مثل الأحمر.

وواصل شادي محمد: استعجال الصفقات يجعل اللاعبين الجدد ليسوا على المستوى المطلوب ومع التأني نرى لاعبين مميزين وليس لاعبين لا يُمكنهم التأقلم.

واختتم شادي محمد: الأهلي أكبر نادي في الشرق الأوسط، ولا تسير فيه الأمور بالحملات الممنهجة، وما يحدث على السوشيال ميديا لن يؤثر على النادي ولا على علاقة الإدارة بالجماهير.