 شادي محمد: لست راضيا عن سكواد الأهلي ولكن ضد التسرع في الصفقات - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2025 7:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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شادي محمد: لست راضيا عن سكواد الأهلي ولكن ضد التسرع في الصفقات

الشروق
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 7:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 7:12 م

علق شادي محمد مدير قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، على تأخر الإعلان عن ضم صفقات جديدة للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف شادي محمد في تصريحات إذاعية : لست راضيا عن قائمة الأهلي الحالية ومن الأهم أن يكون هناك أفضل اللاعبين بحكم البطولات الكبيرة.

وتابع شادي محمد: الاسكواد يحتاج ذلك خاصة مع خروج لاعبين كبار وعدم ضم لاعبين بمثل مستواهم ومن تم ضمه ليس على نفس مستوى من رحل.

وأكمل شادي محمد: الجمهور لا يقبل أن يخوض الأهلي الكأس بلاعبين بدلاء، فمن الطبيعي أن يخاف على الفريق في البطولات المهمة، وهذا هو قدر الأندية الكبيرة مثل الأحمر.

وواصل شادي محمد: استعجال الصفقات يجعل اللاعبين الجدد ليسوا على المستوى المطلوب ومع التأني نرى لاعبين مميزين وليس لاعبين لا يُمكنهم التأقلم.

واختتم شادي محمد: الأهلي أكبر نادي في الشرق الأوسط، ولا تسير فيه الأمور بالحملات الممنهجة، وما يحدث على السوشيال ميديا لن يؤثر على النادي ولا على علاقة الإدارة بالجماهير.


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