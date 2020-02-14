وفاة الناشط البيئي الهندي راجيندرا كومار عن عمر ناهز 79 عاما

توفي راجيندرا كومار باشوري، الرئيس السابق للجنة الدولية الحكومية المعنية بالتغير المناخي والناشط البيئي الهندي المشهور، بعد معاناته من مرض القلب لفترة طويلة، عن عمر ناهز 79 عاما.

وأعلن وفاته مساء أمس الخميس، من قبل معهد الطاقة والموارد وهو جماعة بحثية أسسها في نيودلهي.

وكان انتخب باشوري رئيسا للجنة الدولية الحكومية المعنية بالتغير المناخي في عام 2002،

وتحت قيادته، حصلت اللجنة على جائزة نوبل للسلام عام 2007 بالاشتراك مع نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، آل جور.

ومنح اللجنة وآل جور الجائزة، تقديرا لـ"جهودهما لبناء ونشر معرفة أكبر بشأن التغير المناخي الذي هو من صنع البشر، ووضع الأساس لإجراءات، مهمة لمواجهة هذا التغير".

واستقال باشوري من اللجنة الأممية في عام 2015، بعد أن تحدث زميل في مؤسسته البحثية في دلهي عن مزاعم بتحرش جنسي ضده، ونفى العالم باستمرار جميع الاتهامات ضده في المحكمة.

وخضع باشوري لجراحة قلب مفتوح مؤخرا في مستشفى بدلهي. وتوفي في منزله مساء أمس الخميس، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية الأسيوية (ايانس)، نقلا عن بيان من أسرته.

وجاء في البيان "سمحت قيادته الشجاعة بالاعتراف بالتغير المناخي في جميع أنحاء العالم، بوصفه القضية الملحة التي تواجه العالم وبدأت عهدا جديدا من المداولات والتحركات الدولية".

وكان باشوري ناشطا بيئيا يحظى باحترام كبير، وحصل على وسام "بادما بوشان" وهو أكبر وسام مدني في عام 2001 ووسام بادما فيبهوشان في عام 2008.