إسماعيل يوسف يروى تفاصيل حديثه للاعبي الزمالك قبل ساعات من لقاء الترجي

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع لاعبي الأبيض قبل مباراة الترجي اليوم في السوبر الإفريقي.

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره الترجي، في تمام السادسة من مساء اليوم الجمعة، علي ملعب الغرافة ، بالعاصمة القطرية الدوحة في النسخة الثامنة والعشرين للمسابقة القارية.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "تحدثت مع اللاعبين أنها مباراة هامة جدًا ولا تأتي كثيرًا في عمر اللاعب".

وأكمل: "ضربت مثلًا بنفسي بعد حصولي على نسختين من كأس السوبر مع زملائي، والتركيز هام جداً، واللاعبون فعلوا هذا، خاصة بعد الاستقبال الاسطوري في المطار".

وأوضح عضو إدارة القلعة البيضاء: "هذه مباراة لا تريد التعجل وهناك أوقات الزمالك فاز بثلاثة بطولات بضربات الجزاء".

وأردف: "المباراة تحتاج إلى صبر وروح قوية جدًا وقوة والتمرير يكون سليم، والتكتيك يخص كارتيرون وأتمنى له التوفيق في وضع التشكيل".

واختتم: "أتمنى أن نجني ثمار المسئولية اللي وقعت علينا من جمهور الزمالك واستقبالنا".