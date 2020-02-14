قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة التجارة في قناة السويس لم تتأثر بانتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى زيادة عدد السفن الصينية عن السنوات السابقة، والتعامل معها بشكل سليم، وبحجم إجراءات وقائية كافية.



وأضاف«ربيع»، أثناء حواره مع برنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن نسبة السفن الصينية 11% من حجم التجارة المارة بالقناة، مؤكدًا على تفعيل إجراءات تعويضية في حالة انتشار الفيروس بشكل أكبر وتأثر القناة؛ وذلك بتحفيز بعض السفن التي لم تكن تمر من قبل، وتزويد القيمة المضافة وتقديم خدمات إضافية.



وأوضح أنه من ضمن الإجراءات الوقائية المطبقة؛ إجبار أي مواطن قادم من الخارج على العودة إلى مستشفى وعدم عودته لعمله إلا بتصريح منها، مضيفًا أن هناك توفير لقسم طواريء في المستشفى التابعة للهيئة؛ للحالات المشتبه بها.



وأكد أن إدارة هيئة قناة السويس تتخذ إجراءات احترازية وقائية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى نشر الإرشادات المكتوبة والمسموعة عبر مواقع الهيئة، وتوفير الكمامات والقفازات وأدوات التطهير للمرشدين والعمال الذين يتعاملون مع السفن، مؤكدًا حرصهم على عدم تسلل المرض وعلى أبناء الوطن.



ونفت هيئة قناة السويس، ما تردد من أنباء بشأن وجود حالات مصابة بفيروس «كورونا» بمستشفيات هيئة قناة السويس، مُؤكدةً أنه لم يتم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بالفيروس فى أى من مستشفيات الهيئة.