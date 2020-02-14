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أشاد خالد بدرة، لاعب فريق الترجي التونسي الأسبق، بالسويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق، وعقد مقارنة بينه وبين كارتيرون مدرب القلعة البيضاء الحالي.

وقال خالد بدرة، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "جروس كان مدربا محنكا ويعرف كيف يعطي تكتيكا للاعبين ووصل لنهائي الكونفدرالية".

وأوضح: "كارتيرون مرة فوق ومرة تحت في أدائه، والزمالك مع جروس كان في قمة مستواه".

وأضاف: "فريق الزمالك أيام جروس أقوى بكثير من ما هو عليه مع كارتيرون، الأول داهية تكتيكيًا، ولو فاز كارتيرون بالسوبر لا يشفع له".

وأردف لاعب الترجي السابق: "أتمنى من مرتضى منصور ألا يحزن من حديثي، ويقول لماذا تحدث بدرة عن جروس، أتحدث على حسب نظرتي في كرة قدم، ومررت على مدربين كثيرين".

وواصل حديثه متطرقاً لمحمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول، قائلاً: "محمد صلاح فخر العرب دون نقاش وهو لاعب خلوق ومن كوكب آخر".

وتابع: "محمد صلاح قدم مستويات كبيرة مع روما وفيورنتينا وليفربول، وأداؤه متوازن وهذا هو اللاعب المحترف".

واختتم: "أتمنى لمحمد صلاح التوفيق في الفترة المقبلة والتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم".