حقق الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على ملعب نادي الغرافة في العاصمة القطرية، الدوحة.

ونجح أوباما في تسجيل الهدف الأول من كرة رأسية متقنة بعد عرضية مميزة من محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للزمالك، بينما تعادل الترجي في الدقيقة 51 عن طريق عبد الرؤوف بن غيث من علامة الجزاء، فيما سجل أشرف بن شرقي هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 58، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

يخوض الزمالك مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطلا للكونفدرالية الموسم الماضي فيما يخوض الترجي التونسي المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى أمامه الرباعي الدفاعي حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي، وفي الوسط، طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، وفي الهجوم مصطفى محمد.

على الجانب الآخر دخل الترجي اللقاء بتشكيل مكون من المعز بن شريفية في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي محمد علي اليعقوبي، خليل شمام، سامح الدربالي، إلياش الشتي، وفي الوسط فوسيني كوليبالي، كوامي بونسو، عبد الرؤوف بن غيث، بلال بن ساحة وفي الهجوم حمدو الهوني وإبراهيم وتارا.

بدأ الزمالك المباراة بشكل قوي ونجح في استغلال أول هجمة من الجهة اليسرى بعد تبادل للكرة بين أشرف بن شرقي ومحمد عبد الشافي، حولها الثاني عرضية متقنة، ليسددها يوسف أوباما برأسية قوية في شباك المعز بن شريفية معلنًا التقدم مبكرًا للفريق.

بعد الهدف حاول فريق الترجي العودة لأجواء المباراة مكثفًا تواجده الهجومي، وتمكن من خلق العديد من الفرص دون خطورة مؤكدة على مرمى محمد أبو جبل، فيما اعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة السريعة.

في الدقيقة 15 حاول الترجي مجددا من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها حمدو الهوني بتمريرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء سددها كوامي بونسو لكنها غير متقنة تمر بجوار القائم الأيسر للمرمى.

في الدقيقة 16 يرد الزمالك بهجمة سريعة تصل لمصطفى محمد الذي سددها قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها تمر أعلى العارضة بقليل.

وتستمر محاولات الترجي عن طريق حمدو الهوني بالجناح الأيسر لكن دفاع الزمالك حال دون وجود خطورة على مرمى أبوجبل ومن محاولة من العمق لعب الونش بقوة على بلال لاعب الترجي ليحصل الفريق التونسي على ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة 32 من عمر المباراة يلعبها خليل الشمام لكنها ترتطم بالقائم ويتم تسديدها مرة أخرى في يد أبوجبل بدون خطورة.

ويدخل الشوط الأول في دقائقه الأخيرة وسط انخفاض رتم المباراة من جانب الفريقين وانحصار اللعب بوسط الملعب فيما رد الزمالك بهجمة خاطفة سريعة في الدقيقة 39 بعد خطف الكرة بوسط الملعب ووصولها بينية رائعة لبن شرقي في الجانب الأيسر بالمنطقة ليتوغل بها ويمررها عرضية رائعة تصل لزيزو الذي يسددها يسارية كادت أن تسكن الشباك قبل أن ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية لتضيع معها فرصة محققة للفريق لتعزيز النتيجة .

وفي الدقيقة 42 كاد أشرف بن شرقي أن يسجل الهدف الثاني للزمالك بعد كرة مرتدة من الحارس المعز بن شريفية، ولكن النجم المغربي سدد الكرة برعونة لترتطم بالأرض وتعلو عارضة الفريق التونسي.

في الشوط الثاني دخل الترجي بقوة بحثًا عن هدف التعادل وكثف محاولاته الهجومية حتى تخصل على ركلة جزاء في الدقيقة 51، بعد ارتطام الكرة بيد محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد «فار».

وفي الدقيقة 53 سجل النجم الجزائري عبدالرؤوف أبو الغيث هدف التعادل للترجي التونسي، في مرمى الزمالك ، لتصبح النتيجة 1 – 1، مستغلًا ركلة الجزاء.

هدف الترجي أعاد الزمالك للمباراة بحثًا عن التقدم من جديد، وكثف الفريق الأبيض هجماته للعودة للتقدم مرة أخرى.

لم تدم فرحة الترجي بالتعادل كثيرًا، إذ عاد الزمالك للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 58، بعدما سجل سجل أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك بعدما صوب الكرة أقصى يسار حارس الترجي.

بعد الهدف الثاني انتفض الترجي للعودة إلى أجواء المباراة وتعديل النتيجة، غير أن محاولات فريق باب سويقة لم تشكل التهديد المطلوب منها على مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك الذي حافظ على شباكه.

وفي الدقيقة 87 ألغى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، حكم المباراة، هدفًا للترجي، بداعي وجود خطأ على لاعب الفريق التونسي، قبل أن يعود بن شرقي ويسجل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة بتفوق الزمالك وتتويجه بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.