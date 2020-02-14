بيلاروسيا: موسكو تضغط علينا للاندماج معها

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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة إن روسيا تضغط على جارتها بيلاروس من أجل الاندماج معها في ترتيب أشبه بضم بيلاروس.

وذكر لوكاشينكو في كلمة في منطقة جوميل بجنوب شرقى البلاد إنني "سوف أقاتل من أجل بلادنا بيلاروس بأن تظل مستقلة ذات سيادة". ويحكم لوكاشينكو تلك الجمهورية السوفيتية سابقا في شرق أوروبا منذ ربع قرن.

وروسيا هي أقرب حليف لبيلاروس، إذ أن البلدين أبرما اتفاق "دولة الاتحاد" الكومنولث منذ فترة التسعينيات المضطربة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي.

وتسعى روسيا الآن إلى تعزيز الاتحاد في خطوة يمكن أن تجعل بيلاروس جزءا من روسيا، وفقا للوكاشينكو.

ووفقا لنص رسمي، قال لوكاشينكو في كلمته: "إنكم لستم ضد الشعب الروسي، أنتم مواطنون عاديون في بيلاروس تحبون وتحترمون روسيا".

وأضاف: "لكن إذا طرح عليكم سؤال عما إذا كنتم تودون الاندماج بحيث تصبح بيلاروس جزءا من روسيا، ستقولون لا!".