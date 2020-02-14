التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تسقط صواريخ انطلقت من إسرائيل

قال التلفزيون السوري يوم الخميس إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ قادمة من هضبة الجولان المحتلة قبل وصولها إلى أهدافها في العاصمة دمشق.

وقال بيان عسكري ”تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل، وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها“.

كانت سوريا قد اتهمت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر بمهاجمة أهداف عسكرية في جنوب البلاد منها أهداف قرب العاصمة.



وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش لا يعلق على تقارير أجنبية.

وتعتبر إسرائيل إيران أكبر تهديد لها، وهاجمت مرارا أهدافا إيرانية في سوريا وأهدافا لجماعات مسلحة متحالفة مع طهران منها جماعة حزب الله اللبنانية.

وتزايد نفوذ إيران في سوريا، حيث أبرمت اتفاقات اقتصادية وتجارية، مما عمق مخاوف إسرائيل وزاد في السنوات القليلة الماضية احتمال نشوب مواجهة مسلحة.