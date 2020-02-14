أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ انتهاء فترة الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم "التعليم حياة" الذى تديره شركة "إن آى كابيتال" القابضة بتغطية كل الوثائق المطروحة 1.1 مرة، مشيرة إلى أن الصندوق لايزال مفتوحًا لراغبى الاستثمار وسوف يُعلن سعر الوثيقة يوميًا فى كل فروع بنك مصر وبنك القاهرة.

وقال بيان لوزارة التخطيط أمس الجمعة أن محمود منتصر، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومي أن كل أعضاء مجلس الإدارة متشوقين للعمل على تحقيق أهداف الصندوق لتوفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيرى والوقف بشكل مؤسسى واحترافي".

وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال القابضة إدارة أموال هذا الصندوق الذى يتيح لشركة ان أى كابيتال المبادرة فى عمل قومى ينعكس نجاحه على المواطن المصرى ."

ويضم مجلس إدارة الصندوق عددًا من الشخصيات ذات التأثير فى مجال التعليم والخدمات المالية وهم: محمود منتصر رئيسًا للصندوق، والرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومي، أحمد عكاشة، عضو المجلس الرئاسى الاستشارى لكبار علماء مصر، و ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضارى السابقة، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس بنك مصر، وسلمى البكري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم أولًا، و داليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، و دينا البرعي، نائب رئيس الجامعة الأمريكية، ورؤوف غبور، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة جى بى أوتو، وصادق السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت فى ديسمبر الماضي؛ قيام شركة "إن آى كابيتال" القابضة بفتح باب الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، "التعليم حياة" بمبلغ 100 جنيه قيمة اسمية للوثيقة بحد أدنى وثيقة واحدة وبدون حد أقصى.

يذكر أن شركة ان اى كابيتال القابضة هى شركة تابعة لبنك الاستثمار القومى وتعمل على تقديم الخدمات الاستثمارية غير المصرفية لدعم التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.