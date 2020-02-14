مؤتمر ميونخ للأمن: الصراع في أوكرانيا يهدد استقرار المنطقة الأوروبية الأطلسية

حذّرت مجموعة القيادة الأمنية الأوروبية الأطلسية، من أن الصراع الدائر في أوكرانيا يهدد أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية، داعيةً إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع المسلح في إقليم دونباس لتحسين فرص عقد حوار بنّاء بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت مجموعة القيادة الأمنية الأوروبية الأطلسية، في بيان خلال مؤتمر الأمن في ميونخ، نقله الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر، اليوم /الجمعة/ - أن الصراع الدائر داخل أوكرانيا وحولها يعد مأساةً لكل المتضررين من العنف وبؤرة توتر لحسابات خاطئة كارثية كما يشكل تهديدًا مستمرًا على أمن واستقرار المنطقة الأوروبية الأطلسية.

وأشار البيان، إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات لمساعدة هؤلاء الذين يتعرضون للخطر وإرساء أسس لحل الصراع لمعالجة المخاوف الملحة في المجالات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والسياسية.

وبحسب البيان، ستعمل هذه الإجراءات على تخفيف حدة التوترات بين روسيا والغرب والمساعدة على بناء هيكل مستدام للأمن المشترك في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

وذكر البيان، أنه في عام 2020، سيكون عقد اجتماع آخر لصيغة نورماندي واستمرار عمل مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن أوكرانيا وإجراء تبادلات دبلوماسية أخرى سببا في إتاحة فرص للمضي قدما باتجاه إنهاء الحرب التي تسببت، خلال السنوات الست الماضية، في مقتل أكثر من 13 ألف شخص وإصابة أكثر من 25 ألف آخرين ونزوح مليوني ونصف شخص.

وبدأت الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا اليوم وتستمر لثلاثة أيام بحيث تنتهي بعد غد الأحد، وتركز فعاليات المؤتمر على الصراع ونزع السلاح و قضايا تتعلق بالصحة والمناخ.

من جهته .. قال فولفجانج ايشنجر، رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، في وقت سابق، إن أوكرانيا تظل قضية مهمة بالنسبة لسياسة الأمن الأوروبية.