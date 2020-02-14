أمريكا تقول إنها لن تقيد تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بريطانيا بسبب هواوي

قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لن تغير سياستها بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة المتحدة بسبب قرارها السماح لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية بدخول الجيل الجديد من شبكات النطاق العريض.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول إقناع الحكومة البريطانية استبعاد الشركة الصينية من شبكات الجيل الخامس بالمملكة المتحدة، وأنه غير سعيد برفض رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووبخه خلال مكالمة اتسمت بالتوتر الأسبوع الماضي.

وتحذر الولايات المتحدة من صلات هواوي بالحزب الشيوعي الصيني وخطر التجسس.

غير أن روبرت بي بلير، مبعوث ترامب الخاص لسياسات الاتصالات الدولية، قال إن المملكة المتحدة ستظل واحدة من "أقرب شركاء" واشنطن.