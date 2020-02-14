مع حلول فصل الربيع، يقترب موسم الحرث والزراعة، لكونه الفصل الأفضل لتفتح الأزهار، ونمو النباتات، بسبب اعتدال مناخه، الذي يساعد على إتمام النشاط البيولوجي للنبات، كعملية البناء الضوئي، التي تساعد في نموه.

ومع بدء الربيع في الحلول، والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، على بعض أنحاء الصين، يستعد المزارعون المحليون لموسم الربيع في حرث الأرض وبذر الحبوب.

ووفقا لشبكة الصين الإخبارية، يسوي القرويون في مقاطعة شنجهاي وتشينجمينج ومقاطعة هوى وتو ذاتية الحكم، أراضيهم تمهيدا لزراعتها مع استقرار درجات حرارة الربيع.

وفي الآونة الأخيرة، تشهد الصين ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، تمهيدًا لقدوم الربيع، ما جعل المناطق الزراعية في مقاطعة تشنجهاي تدريجيا في موسم الزراعة.

وسلطت الشبكة الضوء على المزارعين الصينين خلال استعدادهم لفصل الربيع وموسم الزراعة، من خلال بعض الصور التي التقطت للمزارعين خلال ممارستهم لعملهم وحراثتهم للحقول، تنشرها «الشروق» فيما يلي: