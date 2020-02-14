ألمانيا وسويسرا والنمسا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بكين وشنغهاي

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أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، اليوم الجمعة، تمديد تعليق الرحلات الجوية المتجهة من وإلى بكين وشنغهاي حتى ال 28 من مارس المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

كما أعلنت كذلك الخطوط الجوية الدولية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية عن قرارهما بتمديد تعليق الرحلات الجوية إلى المدينتين الصينيتين حتى هذا التاريخ.

وكانت لوفتهانزا أعلنت في بادئ الأمر تعليق الرحلات الجوية إلى الصين حتى 29 فبراير الحالي.

كما ذكرت لوفتهانزا في وقت سابق بأنها ألغت تسيير رحلات إلى وجهات أخرى من البر الرئيسي للصين، مثل مدن نانجينج وشنيانج وتشينجداو- حتى نهاية مارس.