الناشطة تونبرج تشيد بالشباب وتطالب الأجيال الأكبر سنا ببذل المزيد من أجل البيئة

أشادت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج خلال مظاهرة احتجاج في ستوكهولم اليوم الجمعة بالشباب لكونهم يمثلون الأمل، وحثت الأجيال الأكبر سنا على بذل المزيد من الجهد من أجل البيئة.

وقالت "لا نريد أن نسمع المزيد من الكلمات والتعهدات الفارغة من أولئك الذين يقولون إنهم يأخذون في الاعتبار مستقبلنا".

وأضافت "لا نقبل نسيان الشباب اليوم عندما نناقش المستقبل، وهذا هو السبب في أننا نتسرب من التعليم، وسنستمر حتى يقوم الموجودون في السلطة بما هو ضروري لإنقاذ مستقبلنا".

وتشارك تونبرج/ 17 عاما/ اليوم، للمرة الأولى منذ مايو الماضي، في مسيرة احتجاج بالعاصمة السويدية "حيث كنت أسافر".

وشاركت تونبرج في الشهور الماضية باجتماعات المناخ من سويسرا إلى نيويورك ، بما في ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدريد.

وتحدثت تونبرج خلال يناير الماضي،أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.