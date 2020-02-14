المالك الجديد لاتحاد الجزائر متمسك بالمدرب دزيري

أبدى المالك الجديد لنادي اتحاد الجزائر لكرة القدم، تمسكه ببلال دزيري كمدير فني للفريق.

وكان دزيري،أعلن أمس الخميس، استقالته من منصبه بعد خروج الفريق من مسابقة كأس الجزائر عقب خسارته أمام مضيفه جمعية وهران صفر- 1، ضمن منافسات دورالـ32.

وقال جلول عاشور، الرئيس التنفيذي لشركة " سيربور" في تصريحات اذاعية اليوم الجمعة، إنه سيبذل قصارى جهده، لإقناع دزيري بالعدول عن قراره.

وأضاف:" دزيري قدم كل ما كان بمقدوره أن يقدمه لاتحاد الجزائر وفي ظروف صعبة جدا، اتمنى أن يكون قراره بالاستقالة تم اتخاذه في حالة غضب".

من جهة أخرى، كشف عاشور انه يتوقع الانتهاء من اجراءات نقل ملكية اتحاد الجزائر إلى شركة " سير بور" في غضون 20 يوما على أقصى تقدير.

وأوضح أن "سير بور" تخطط لإعادة هيكلة الفريق من جميع الجوانب مع الاستثمار في تاريخ الفريق ومشجعيه الذين يعدون سندا حقيقيا لا يجب التفريط فيه مطلقا.

كما شدد أن التنظيم الجديد هدفه تمكين اتحاد الجزائر من المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والأفريقية.

يذكر أن اتحاد الجزائر الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة في جميع المسابقات، تراجع للمركز السابع على جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 24 نقطة متخلفا بـتسع نقاط عن شباب بلوزداد المتصدر.