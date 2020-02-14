الخارجية الروسية: لافروف يلتقي أوغلو في ميونخ الأحد المقبل

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أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف يلتقي نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في مدينة ميونخ يوم الأحد المقبل.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن اللقاء بين الوزيرين في ميونخ يأتي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وفقا لما ذكرته اليوم الجمعة وكالة سبوتنيك الروسية.

يأتي اللقاء بعدما تبادلت تركيا وروسيا الاتهامات بانتهاك اتفاقات السلام بشأن محافظة ادلب السورية المبرم عام 2018ودخول قوات البلدين في مواجهات هناك اسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين.

ويتضمن الاتفاق المبرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و نظيره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إبعاد الجماعات الإرهابية عن إدلب بشمال غرب سوريا، حيث تقوم تلك الجماعات في إدلب تشن ضربات على القوات السورية وتقوم أيضا بأعمال عدائية ضد منشآت عسكرية روسية.

كما تبادلت القوات السورية الحكومية والقوات التركية القصف الأسبوع الماضي، مما أسفر عن سقوط قتلى بين الجانبين.