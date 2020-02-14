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قامت شركة في العاصمة الفيتنامية هانوي بصناعة كمامات من ورق المراحيض، مستغلة تفش فيروس كورونا الجديد لتحقيق أرباح، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة.

وقال هوانج داي نجهي، المسؤول عن مراقبة السوق، "هذه الشركة تغش المستهلكين وسط تفش فيروس كورونا الجديد"، حسبما ذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" المحلية.

ووجد المفتشون كميات كبيرة من ورق المراحيض في مصنع تديرها شركة فيت هان وهي مجموعة ليست مرخصة سوى لانتاج المناديل.

وعادة ما تستخدم أوراق من مواد مضادة للبكتيريا مستوردة من الصين في صناعة الكمامات. إلا أنه في ظل تراجع الامدادات جراء استمرار فيروس كورونا في الانتشار، مال بعض المستغلين إلى استخدام ورق المراحيض.

وتبحث سلطات فيتنام في كيفية محاكمة الشركة ومن المرجح أن تفرض عليها غرامة كبيرة.

وتضيف مصادر الأنباء أنه جرى اكتشاف أكثر من 140 ألف كمامة مجهولة المصدر في العاصمة الفيتنامية مؤخرا والكثير منها مصنوع من ورق المراحيض.

واعتبارا من اليوم الجمعة، جرى تأكيد 16 حالة إصابة بفيروس "كوفيد 19" في فيتنام بينما وصلت حالات العدوى العالمية إلى 64 ألف وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1383.

واسم "كوفيد - " 19هو الاسم الذي اطلقته وزارة الصحة العالمية على فيروس كورونا الجديد.