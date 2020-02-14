«الزراعة» تتابع محصول القمح في محافظة الغربية

أعلن مدير معهد بحوث المحاصيل علاء خليل، عن قيام وفد من المعهد بزيارة حقول "القمح"، وذلك للوقوف على حالة المحصول بالمحافظة، مشيرا إلي أن يتكون الوفد من وكيل المعهد تامر سعفان، ورئيس قسم بحوث القمح هيام محجوب، وأعضاء الفريق العلمي للحملة القومية للقمح، والمرشدين الزراعيين بالغربية.

وقال علاء خليل، في تصريحات له، اليوم الجمعة، إن الحاله العامة جيدة، بجانب أنه تم التنبيه علي ضرورة متابعة حقول القمح ورش المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة في حالة ظهور أي إصابة، إضافة إلي زيارة الوفد محطة البحوث الزراعية بالجميزة ومتابعة البرنامج البحثي للقمح، وذلك في إطار تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير بضرورة المتابعة الميدانية للزراعات الشتوية، والتفاعل مع مشاكل المزراعين على أرض الواقع.