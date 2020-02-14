استبعاد أفشة وأحمد الشيخ من قائمة الأهلي لمواجهة المصري

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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، استبعاد الثلاثي مصطفى شوبير وأحمد الشيخ ومحمد مجدي "أفشة"، من مواجهة الفريق أمام المصري.

ويلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي مساء اليوم، الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز.

وكان فايلر قد أعلن تشكيل اللأهلي لمباراة اليوم، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجيرالدو، ومحمد هاني.