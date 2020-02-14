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منظمة الصحة العالمية تصف إصابات العاملين الطبيين الصينين بالمؤسفة وتطالب بالتدريب

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
جنيف - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 14 فبراير 2020 - 10:01 م | آخر تحديث : الجمعة 14 فبراير 2020 - 10:01 م

قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن إصابات العاملين الطبيين الصينيين بفيروس كورونا أو "كوفيد 19" يمكن السيطرة عليها من خلال التدريب المناسب على السلامة.

وقال مايك ريان مدير عمليات الطوارئ بالمنظمة في مؤتمر صحفي في جنيف "حقيقة أن هناك أكثر من 1700 عامل طبي من بين جميع حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" هي أنباء مؤسفة للغاية".

وعادة تحدث هذه الأنواع من الإصابات أثناء تفشي الأمراض ليس بسبب عدم وجود معدات وقائية، وإنما ترجع إلى عدم كفاية إجراءات السلامة، لا سيما بين الموظفين المنهكين الذين يعملون على مدار الساعة، وذلك وفقًا لما ذكرته سيلفي برياند، أخصائية الأخطار المعدية في منظمة الصحة العالمية.

وتسعى منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة في الوقت الحالي إلى الحصول على معلومات من الصين بشأن الوقت الذي أصيب فيه العاملون الطبيون بالتحديد، وعدد الذين كانوا يرتدون ملابس واقية منهم وعدد الذين تلقوا تدريبات مناسبة.

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